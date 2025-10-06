Рязанцы смогут две ночи подряд наблюдать «урожайное суперлуние»

Отмечается, что 6 и 7 октября можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года — первое осеннее суперлуние. Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Точный момент полнолуния приходится на 7 октября на 06:47 по московскому времени. В англоязычной традиции октябрьская Луна называется урожайной (Harvest Moon).

Рязанцы смогут две ночи подряд наблюдать «урожайное суперлуние». Об этом пишет Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

