Рязанцы рассказали, получают ли они поздравления на профессиональные праздники

55% жителей получают поздравления с профессиональными праздниками на работе. 36% респондентов — нет. Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин. Чаще всего поздравляют представителей социально значимых профессий, связанных с заботой о людях. Абсолютными лидерами являются воспитатели (89%), врачи (84%), учителя (82%) и медицинские сестры (77%). Творческие, креативные и IT-специальности — дизайнеры (31%), маркетологи (36%) и программисты (38%) — получают поздравления реже всех.