Рязанцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора на улице Сенной

Об этом пишут в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». По словам жильцов, контейнеры переполнены, а отходы разлетаются по двору и улице. Региональный оператор не реагирует на запросы. Рязанцы надеются на то, что власти посодействуют в решении проблемы.

Фото: Подслушано в Рязани