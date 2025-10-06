Рязанцу отрезали газ из-за долга в 169 тысяч рублей

Рязанцу отрезали газ из-за долга в 169 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

Речь идет о жителе деревни Полково Рязанского района. У него во время проверки выявили более 15 тысяч не оплаченных кубометров газа. Отмечается, что мужчина игнорировал уведомления о погашении задолженности.

В итоге специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа должнику.

«Мы настоятельно рекомендуем не накапливать долги, ведь помимо основной задолженности все другие расходы — пени, работы по прекращению поставки газа и последующему подключению — ложатся на плечи должника, что значительно увеличивает расходы», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.