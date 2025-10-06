Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковой работой на маркетплейсе

Отмечается, что аферисты от имени известного маркетплейса размещают объявления, в которых предлагают работу исполнителей для тестирования отзывов. Мошенники обещают платить по 2 200 рублей за отзыв, а также бесплатно получать товары. При этом злоумышленники уверяют, что для работы опыт не требуется.

Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковой работой на маркетплейсе. Об этом 6 октября сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

