Путин назначил судей в Рязанской области
Соответствующий указ подписан в понедельник, 6 октября. Судьей Московского райсуда Рязани назначена Виктория Воробьева, Советского райсуда Рязани — Анастасия Хижняк, Шиловского райсуда — Наталья Калабухова.
Президент России Владимир Путин назначил судей в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба рязоблсуда в своих соцсетях.
Соответствующий указ подписан в понедельник, 6 октября.
Судьей Московского райсуда Рязани назначена Виктория Воробьева, Советского райсуда Рязани — Анастасия Хижняк, Шиловского райсуда — Наталья Калабухова.