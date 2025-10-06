По предварительной информации, водитель «Нивы», провалившейся под асфальт в Рязани, был пьян

В рязанской мэрии прокомментировали происшествие на улице Великанова, где «Нива» провалилась под асфальт. Комментарий дали редакции РЗН. Инфо в пресс-службе горадминистрации. Как рассказали в мэрии, в месте, где авто провалилось под землю, есть пересечение с сетями ливневой канализации. Котлован расположен на тротуаре. Место проведения работ было огорожено, подчеркнули в ведомстве. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля был в нетрезвом состоянии. Пострадавших нет. Напомним, на месте происшествия работали спасатели.

Фото: Топор. Рязань