Около 500 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 29 сентября по 5 октября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 475 пациентам: 92 человека обратились за помощью с переломами, 205 — с ушибами, 100 — с растяжениями, 78 — с ранами.