Обновленный «Lee Mustang Wrangler» открылся в «МаркоМолл»

«Lee Mustang Wrangler» в торгово-развлекательном центре"МаркоМолл" открылся в обновленном формате. Мультибрендовыймагазин увеличен в площади до 151 м².

В обновленном пространстве учтены все современные требования к комфортному шопингу.

Отдельное внимание в новом «Lee Mustang Wrangler» уделеноассортименту — в нем представлены актуальные тренды сезона, сочетающие в себе классический стиль и современные решения.

«Мы рады представить нашим посетителям новый Lee MustangWrangler в „МаркоМолл“, в котором они смогут приобрести одеждулегендарных брендов. Это важный шаг в развитии мультибрендовогомагазина в Рязани, который позволит предложить покупателям ещеболее комфортные условия для шопинга и знакомства с актуальнымитенденциями», — отметили в пресс-службе «МаркоМолл».