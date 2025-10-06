Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 83.10 / 83.00 06/10 16:50
Нал. EUR 97.15 / 98.09 06/10 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 684
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 641
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 644
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 853
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Нобелевскую премию по медицине получили три ученых за открытия в иммунологии
Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года получили Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи за открытия в области иммунной системы. Они выявили регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаки иммунитета на собственные ткани. В 1995 году Сакагучи показал, что иммунная система сложнее, чем считалось, обнаружив клетки, защищающие от аутоиммунных заболеваний. В 2001-м Брункоу и Рамсделл нашли мутацию в гене Foxp3, влияющую на развитие таких заболеваний у мышей и людей. Позже Сакагучи связал эти открытия, доказав, что Foxp3 контролирует развитие защитных клеток. Эти работы улучшили понимание работы иммунитета и причин аутоиммунных болезней.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2025 году получили три ученых: Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Ученые были награждены за свои открытия в области иммунной системы, которые помогли понять, как она защищает организм. Они обнаружили особые клетки, называемые регуляторными Т-клетками, которые предотвращают атаки иммунных клеток на собственные ткани организма.

Шимон Сакагучи сделал первое важное открытие в этой области в 1995 году, показав, что иммунная система работает сложнее, чем считалось ранее. Он открыл класс клеток, которые защищают от аутоиммунных заболеваний.

В 2001 году Брункоу и Рамсделл выяснили, почему некоторые мыши более подвержены таким заболеваниям: они нашли мутацию в гене Foxp3, которая также влияет на людей. Сакагучи позже объединил эти открытия и доказал, что этот ген управляет развитием защитных клеток.

Эти исследования помогли лучше понять, как работает иммунная система и почему у некоторых людей не развиваются серьезные аутоиммунные заболевания.

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters