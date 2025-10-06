Нобелевскую премию по медицине получили три ученых за открытия в иммунологии

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2025 году получили три ученых: Мэри Э. Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Ученые были награждены за свои открытия в области иммунной системы, которые помогли понять, как она защищает организм. Они обнаружили особые клетки, называемые регуляторными Т-клетками, которые предотвращают атаки иммунных клеток на собственные ткани организма.

Шимон Сакагучи сделал первое важное открытие в этой области в 1995 году, показав, что иммунная система работает сложнее, чем считалось ранее. Он открыл класс клеток, которые защищают от аутоиммунных заболеваний.

В 2001 году Брункоу и Рамсделл выяснили, почему некоторые мыши более подвержены таким заболеваниям: они нашли мутацию в гене Foxp3, которая также влияет на людей. Сакагучи позже объединил эти открытия и доказал, что этот ген управляет развитием защитных клеток.

Эти исследования помогли лучше понять, как работает иммунная система и почему у некоторых людей не развиваются серьезные аутоиммунные заболевания.

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters