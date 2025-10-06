Настоятель Маклаковского храма из Пронского района покрестил добровольца из Кении

Во время сентябрьской гуманитарной поездки в зону спецоперации отец Владимир, настоятель Маклаковского храма Николая Чудотворца, крестил добровольца из Кении по имени Сомарис. Это произошло во время разгрузки помощи на позициях. Доброволец Алексей Сметанин сообщил, что Сомарис выразил желание принять православие. Митрополит Марк благословил крестины. После обряда Сомарис получил имя Андрей, крестным стал Алексей, а участник фонда «За наших» Андрей Посёлкин подарил новокрещённому крестик. Вечером рязанцы пришли к Андрею с дарами, включая пироги от супруги Андрея Посёлкина. Алексей подчеркнул, что этот день показал единство людей вне зависимости от национальности и границ.

Во время сентябрьской гуманитарной поездки в зону специальной военной операции отец Владимир, настоятель Маклаковского храма Николая Чудотворца, провел обряд крещения для добровольца из Кении по имени Сомарис. Об этом пишет ИД «Пресса».

Это событие произошло, когда группа волонтеров разгружала гуманитарную помощь на позициях.

Доброволец Алексей Сметанин рассказал, что к ним подошел темнокожий воин, который выразил желание принять православие и попросил отца Владимира провести обряд крещения. Митрополит Марк, глава Рязанской митрополии, благословил этот шаг. После крещения Сомарис получил новое имя — Андрей, а Андрей Посёлкин, участник фонда «За наших», подарил ему свой нательный крестик. Алексей Сметанин выступил в роли крестного отца.

Вечером рязанцы пришли к своему новому брату Андрею с дарами, среди которых были пироги, переданные супругой Андрея Посёлкина, Еленой. Алексей отметил, что этот день наполнил их сердца особой радостью и продемонстрировал единство людей независимо от национальности и происхождения. «Мы стали свидетелями того, что нет границ и национальностей», — подчеркнул он.

Фото: ИД «Пресса»