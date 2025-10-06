Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
15°
Срд, 08
15°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.80 / 82.50 06/10 11:25
Нал. EUR 96.70 / 98.50 06/10 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 637
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 613
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 625
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 828
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили четыре украинских БПЛА
Отмечается, что всего за ночь над российскими регионами уничтожили 251 беспилотник.

Над Рязанской областью сбили четыре украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что всего за ночь над российскими регионами уничтожили 251 беспилотник:

  • 40 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 34 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 30 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 20 БПЛА — над территорией Нижегородской области,
  • 17 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
  • по восемь БПЛА — над территориями Брянской и Тульской областей,
  • четыре БПЛА — над территорией Рязанской области,
  • по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей,
  • по одному БПЛА — над территорией Липецкой области и над Московским регионом,
  • 62 БПЛА — над акваторией Черного моря,
  • пять БПЛА — над акваторией Азовского моря.