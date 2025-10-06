Над Рязанской областью сбили четыре украинских БПЛА
Отмечается, что всего за ночь над российскими регионами уничтожили 251 беспилотник.
Над Рязанской областью сбили четыре украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что всего за ночь над российскими регионами уничтожили 251 беспилотник:
- 40 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 34 БПЛА — над территорией Курской области,
- 30 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 20 БПЛА — над территорией Нижегородской области,
- 17 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
- по восемь БПЛА — над территориями Брянской и Тульской областей,
- четыре БПЛА — над территорией Рязанской области,
- по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей,
- по одному БПЛА — над территорией Липецкой области и над Московским регионом,
- 62 БПЛА — над акваторией Черного моря,
- пять БПЛА — над акваторией Азовского моря.