Мероприятия к 130-летию Есенина в Константинове посетили более 20 тысяч человек

Отмечается, что охрану общественного порядка на мероприятиях обеспечивали 100 сотрудников полиции, 30 представителей Росгвардии, 25 дружинников. Напомним, в честь юбилея Есенина в Константинове выступили Сергей Безруков и Пелагея.

