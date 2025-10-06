Мероприятия к 130-летию Есенина в Константинове посетили более 20 тысяч человек
Отмечается, что охрану общественного порядка на мероприятиях обеспечивали 100 сотрудников полиции, 30 представителей Росгвардии, 25 дружинников. Напомним, в честь юбилея Есенина в Константинове выступили Сергей Безруков и Пелагея.
