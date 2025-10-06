Меркель заявила, что одной из причин украинского конфликта стал COVID-19

Как отметила Меркель, из-за того, что президент России Владимир Путин во время пандемии в 2020 году не хотел ни с кем встречаться, с ним нельзя было лично обсудить возникшие разногласия. Кроме того, бывший канцлер ФРГ заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва в 2021 году выступили против прямых переговоров ЕС с РФ. По ее словам, страны боялись, что Европа не выработает единую политику по отношению к России. Меркель выразила мнение, что отсутствие таких контактов повлияло на развитие событий.

