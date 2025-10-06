Матвиенко предложила обязать неработающих россиян самостоятельно платить за ОМС

По словам председателя Совфеда, государство несет огромные расходы, оплачивая медицинскую страховку безработным. Матвиенко заявила, что любой здоровый человек может получить 45 тысяч рублей за два месяца работы и оплатить ОМС. Это снизило бы нагрузку на бюджет.