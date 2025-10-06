Капремонт моста в Касимовском округе планируют завершить к концу октября

Специалисты подрядной организации установили новые опоры и балки, уложили гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Также смонтировали деформационные швы и систему водоотвода, укрепили обочины. На данный момент завершают работы по формированию откосов. Объект длиной 72 метра планируют сдать в октябре 2025 года. Ранее стало известно, что на капремонт моста через реку Сынтулка в Касимовском районе потратят 265 миллионов.

