Госжилинспекция выдаст трем рязанским УК предостережения

Итоги года
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 711
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 652
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 661
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 874
В Октябрьском районе Рязани провели рейды. Инспекторы региональной Госжилинспекции установили, что контейнерные площадки повреждены. Кроме того, на них и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор. Крупногабаритные отходы вовремя не вывезли. Управляющим компаниям ООО «РЭКС», ООО УО «Горожанин», ООО «Жилсервис Рязань» выдадут предостережения. Устранение нарушений находится на контроле региональной Госжилинспекции.

Госжилинспекция на прошлой неделе провела в Рязани рейды, во время которых проверила, как убирают территории многоквартирных домов. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба облправительства.

Рейды провели в Октябрьском районе Рязани. Инспекторы региональной Госжилинспекции установили, что контейнерные площадки повреждены. Кроме того, на них и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор. Крупногабаритные отходы вовремя не вывезли.

Управляющим компаниям ООО «РЭКС», ООО УО «Горожанин», ООО «Жилсервис Рязань» выдадут предостережения. Устранение нарушений находится на контроле региональной Госжилинспекции.