Госжилинспекция выдаст трем рязанским УК предостережения

В Октябрьском районе Рязани провели рейды. Инспекторы региональной Госжилинспекции установили, что контейнерные площадки повреждены. Кроме того, на них и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор. Крупногабаритные отходы вовремя не вывезли. Управляющим компаниям ООО «РЭКС», ООО УО «Горожанин», ООО «Жилсервис Рязань» выдадут предостережения. Устранение нарушений находится на контроле региональной Госжилинспекции.

