Госдума рассказала, в каком случае срочники могут участвовать в боевых действиях

Солдаты срочной службы могут участвовать в боевых действиях только в случае внезапного нападения противника на Россию. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на Андрея Колесника, члена комитета Госдумы по обороне. Он уточнил, что срочники не участвуют в специальной военной операции на Украине, если только не подпишут контракт. Однако, если вооруженные силы Украины пересекут границу, срочники смогут защищать страну в соответствии с военной присягой.

«Солдаты срочной военной службы не участвуют в специальной военной операции на Украине, это возможно только после подписания контракта. Однако в случае пересечения российской границы вооруженными формированиями ВСУ срочники в соответствии с Уставом ВС РФ и присягой могут защищать наши рубежи. То есть только в случае возникновения внезапного прорыва противника на нашу территорию», — пояснил Колесник.