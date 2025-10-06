Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 6 октября, ночью и в первой половине дня 7 октября на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 100 — 500 метров.
Будьте внимательны и осторожны.