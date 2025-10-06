50-летний рязанец украл деньги с чужой карты

В отдел полиции обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о краже с ее банковского счета 6951 рубля. Женщина пояснила, что где-то потеряла свою дебетовую карту и вскоре получила сообщения о списании со счета денег. Оперативники проверили магазины, где делались покупки и установили личность злоумышленника — 50-летнего жителя Рязани. Мужчина подобрал банковскую карту, но не позвонил в банк или полицию. Возбуждено уголовное дело.

50-летний рязанец украл деньги с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел полиции обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о краже с ее банковского счета 6951 рубля. Женщина пояснила, что где-то потеряла свою дебетовую карту и вскоре получила сообщения о списании со счета денег.

Оперативники проверили магазины, где делались покупки и установили личность злоумышленника — 50-летнего жителя Рязани.

Мужчина подобрал банковскую карту, но не позвонил в банк или полицию.

Возбуждено уголовное дело.