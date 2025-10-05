За прошедшие сутки в Рязанской области произошло 12 пожаров

Отмечается, что зарегистрировано четыре техногенных пожара. Огонь тушили в Рязани, Клепиковском, Старожиловском, а также Шиловском районах. Также восемь раз горел мусор.