За прошедшие сутки в Рязанской области произошло 12 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС 5 октября.
Отмечается, что зарегистрировано четыре техногенных пожара. Огонь тушили в Рязани, Клепиковском, Старожиловском, а также Шиловском районах. Также восемь раз горел мусор.