Врач объяснил, почему у офисных работников к 40 может разрушиться тазобедренный сустав

Врач объяснил, почему у офисных работников к 40 годам может разрушиться тазобедренный сустав. Врач Павел Семиченков рассказал «Газете.Ru», что длительное сидение на рабочем месте повышает риск развития коксартроза — дегенеративных изменений в тазобедренных суставах.

По словам специалиста, мышцы таза и бедра при сидячей жизни атрофируются, поскольку в этом положении нарушается циркуляция крови и питание сустава. Это ведет к разрушению хряща и ухудшению функции.

Он подчеркнул, что тазобедренные суставы и поясница связаны между собой: проблемы в одном отделе часто вызывают сбои в другом. Длительное сидение сдавливает ягодичные мышцы, ухудшая питание сустава и вызывая нарушение походки.

Чтобы предотвратить разрушение сустава, необходимо регулярно менять позы, выполнять физические упражнения, заниматься плаванием и ходьбой, посоветовал врач. В случае появления симптомов — боли, ограничений движений — важно обратиться к специалисту.