В Рязанской области засняли трех подростков-зацеперов на электричке
Уточняется, что кадры сделаны на 249 километре железной дороги между Ряжском и Рязанью. «Наблюдали зацеперов. Девочка и два мальчика», — написали в публикации.
