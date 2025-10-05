В Рязанской области засняли редкие облака

В Рязанской области засняли редкие облака, которые свидетельствуют об ухудшении погоды. Об этом сообщил начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов в своем Telegram-канале «Будни провинциального метеролуха».

