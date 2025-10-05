В Рязани выставили на продажу участок рядом со школой для стройки многоэтажки

Участок в 35 соток выставили на продажу за семь миллионов рублей. «Oтличный кoммepчecкий учаcток в Канищеве! Рeдко на рынке», — написал продавец. В списке разрешенных использований земельного участка указаны среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, а также хранение автотранспорта и другое. Если посмотреть на онлайн-карты, можно увидеть, что продаваемая земля находится в квадрате четырех жилых домов.

В Канищеве выставили на продажу участок между школой № 58 и детским садом № 120 на улице Интернациональной. Объявление разместили на сайте «Авито», продавец уточнил, что на участке в 35 соток возможно строительство многоэтажного жилого дома.

