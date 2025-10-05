Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 491
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 518
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 555
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 707
В Рязани выставили на продажу участок рядом со школой для стройки многоэтажки
Участок в 35 соток выставили на продажу за семь миллионов рублей. «Oтличный кoммepчecкий учаcток в Канищеве! Рeдко на рынке», — написал продавец. В списке разрешенных использований земельного участка указаны среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, а также хранение автотранспорта и другое. Если посмотреть на онлайн-карты, можно увидеть, что продаваемая земля находится в квадрате четырех жилых домов.

В Канищеве выставили на продажу участок между школой № 58 и детским садом № 120 на улице Интернациональной. Объявление разместили на сайте «Авито», продавец уточнил, что на участке в 35 соток возможно строительство многоэтажного жилого дома.

Участок в 35 соток выставили на продажу за семь миллионов рублей.

«Oтличный кoммepчecкий учаcток в Канищеве! Рeдко на рынке», — написал продавец.

В списке разрешенных использований земельного участка указаны среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, а также хранение автотранспорта и другое.

Если посмотреть на онлайн-карты, можно увидеть, что продаваемая земля находится в квадрате четырех жилых домов.