В России предложили установить единую федеральную надбавку за классное руководство

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести для учителей в России обязательную федеральную надбавку за выполнение обязанностей классного руководителя, которая бы не зависела от региональных бюджетов. Об этом сообщили в материале РИА «Новости».

