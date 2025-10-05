Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Александро-Невском районе

ДТП произошло 5 октября, около 12 часов дня, столкнулись грузовая машина и легковушка. Сообщается, что на место происшествия выезжал прокурор района Евгений Симакин. По данным пресс-службы ГАИ, в аварии погибли два человека — пассажир и водитель легкового автомобиля.