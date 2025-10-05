Тело пропавшего в рязанских лесах пенсионера нашли волонтеры

Отмечается, что погибшего 81-летнего мужчину нашли 5 октября в ходе поисково-спасательных работ, проводившихся совместно ПСО «Мещера» и АНО «Водолазная группа «ДобротворецЪ». Поиски завершились в районе села Гремячка Скопинского района. Также опубликовано фото местности, на которой проходили поиски.