Шиловец украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» поступило обращение от 62-летней жительницы рабочего поселка Шилово. У нее из кладовки пропали 30 бутылок водки — запасы для будущих семейных мероприятий.
Оперативники выяснили, что подозреваемый — 44-летний житель поселка, ранее судимый за кражи. В последнее время он часто проводил время на застольях с приятелями.
По предварительной информации, мужчина вооружился монтировкой и решил осмотреть кладовки в подъезде. После взлома первой он нашел спиртное, схватил его и скрылся с места.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), за которое злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.