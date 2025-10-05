Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
14°
Пнд, 06
11°
Втр, 07
14°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 81.81 / 82.50 05/10 07:00
Нал. EUR 96.51 / 98.50 05/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 491
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 518
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 555
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 707
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Шиловец украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки
В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» поступило обращение от 62-летней жительницы рабочего поселка Шилово. У нее из кладовки пропали 30 бутылок водки — запасы для будущих семейных мероприятий. Оперативники выяснили, что подозреваемый — 44-летний житель поселка, ранее судимый за кражи. В последнее время он часто проводил время на застольях с приятелями. По предварительной информации, мужчина вооружился монтировкой и решил осмотреть кладовки в подъезде. После взлома первой он нашел спиртное, схватил его и скрылся с места. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), за которое злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Шиловец украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» поступило обращение от 62-летней жительницы рабочего поселка Шилово. У нее из кладовки пропали 30 бутылок водки — запасы для будущих семейных мероприятий.

Оперативники выяснили, что подозреваемый — 44-летний житель поселка, ранее судимый за кражи. В последнее время он часто проводил время на застольях с приятелями.

По предварительной информации, мужчина вооружился монтировкой и решил осмотреть кладовки в подъезде. После взлома первой он нашел спиртное, схватил его и скрылся с места.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), за которое злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.