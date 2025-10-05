Шиловец украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки

В межмуниципальный отдел МВД России «Шиловский» поступило обращение от 62-летней жительницы рабочего поселка Шилово. У нее из кладовки пропали 30 бутылок водки — запасы для будущих семейных мероприятий. Оперативники выяснили, что подозреваемый — 44-летний житель поселка, ранее судимый за кражи. В последнее время он часто проводил время на застольях с приятелями. По предварительной информации, мужчина вооружился монтировкой и решил осмотреть кладовки в подъезде. После взлома первой он нашел спиртное, схватил его и скрылся с места. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), за которое злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

