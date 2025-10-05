Рязанцы заметили столбы с освещением на подъезде к Солотчинскому мосту
Осветительные столбы заметили на подъезде к мосту со стороны Рязани. Отметим, вероятно, освещение временное, чтобы проводить работы по ремонту дороги по ночам. Официальная информация уточняется. Напомним, С 7 по 17 октября 2025 года на Солотчинском шоссе, на участке от поста ГАИ до моста через Оку запланированы дорожные работы по замене асфальтобетонного покрытия.
