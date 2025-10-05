Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
13°
Втр, 07
12°
Срд, 08
14°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 80.00 / 82.50 05/10 07:00
Нал. EUR 95.00 / 98.50 05/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 570
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 563
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 592
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 753
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиян предупредили, что лишние 15 минут сна увеличат продолжительность жизни на 10 лет
Профессор Эммануэль Стаматакис из Университета Сиднея заявил, что даже незначительные коррективы — например, добавление всего 15 минут сна — могут увеличить продолжительность жизни примерно на 10 лет. Согласно исследованию, продолжавшемся восемь лет и включавшем 60 тысяч человек, ученые обнаружили, что дополнительные 15 минут сна, 1,6 минуты физической активности и полпорции овощей снижают риск смертности на 10%. Если человек, спящий около шести часов, добавит 75 минут сна и будет уделять всего 12,5 минут физической активности в день, его риск преждевременной смерти может уменьшиться вдвое. Стаматакис отметил, что такие изменения легко внедрить и лучше всего укреплять здоровые привычки в долгосрочной перспективе.

Россиян предупредили, что лишние 15 минут сна могут увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Об этом сообщили в издании «Абзац» со ссылкой на Daily Mail.

Профессор Эммануэль Стаматакис из Университета Сиднея заявил, что даже незначительные коррективы — например, добавление всего 15 минут сна — могут увеличить продолжительность жизни примерно на 10 лет. Согласно исследованию, продолжавшемся восемь лет и включавшем 60 тысяч человек, ученые обнаружили, что дополнительные 15 минут сна, 1,6 минуты физической активности и полпорции овощей снижают риск смертности на 10%.

Если человек, спящий около шести часов, добавит 75 минут сна и будет уделять всего 12,5 минут физической активности в день, его риск преждевременной смерти может уменьшиться вдвое. Стаматакис отметил, что такие изменения легко внедрить и лучше всего укреплять здоровые привычки в долгосрочной перспективе.