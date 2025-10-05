Россиян предупредили, что лишние 15 минут сна увеличат продолжительность жизни на 10 лет

Профессор Эммануэль Стаматакис из Университета Сиднея заявил, что даже незначительные коррективы — например, добавление всего 15 минут сна — могут увеличить продолжительность жизни примерно на 10 лет. Согласно исследованию, продолжавшемся восемь лет и включавшем 60 тысяч человек, ученые обнаружили, что дополнительные 15 минут сна, 1,6 минуты физической активности и полпорции овощей снижают риск смертности на 10%. Если человек, спящий около шести часов, добавит 75 минут сна и будет уделять всего 12,5 минут физической активности в день, его риск преждевременной смерти может уменьшиться вдвое. Стаматакис отметил, что такие изменения легко внедрить и лучше всего укреплять здоровые привычки в долгосрочной перспективе.

Россиян предупредили, что лишние 15 минут сна могут увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Об этом сообщили в издании «Абзац» со ссылкой на Daily Mail.

