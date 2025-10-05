Под Рязанью машина попала в кювет, водитель едва не устроил серьезную аварию

Инцидент произошел вечером в субботу, 4 октября. «Водитель легковушки не справился с управлением автомобиля и со встречной полосы „вылетел“ в кювет. Чудом без пострадавших», — отмечается в посте.

