Павел Малков наградил Сергея Безрукова почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»

«Яркая и невероятно трогательная постановка Сергея Безрукова, проникнутая любовью и уважением к жизни и творчеству Сергея Есенина. После спектакля вручил Сергею Витальевичу почетный знак „За заслуги перед Рязанской областью“. Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка», — написал Малков.

Глава Рязанской области Павел Малков наградил Сергея Безрукова почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, российский актер театра и кино Сергей Безруков выступил в Константинове в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина.