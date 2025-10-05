Патрушев заявил, что российская армия превосходит американскую

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что российские вооруженные силы сейчас самые сильные в мире и опережают армию США. Об этом написали в «Интерфаксе» 4 октября.

«Наши военные понимают, что в военном отношении мы сильнее любой другой страны», — заявил он в интервью «Россия 1».

Он опроверг мнение, что США — самая сильная армия, подчеркнув, что Россия способна дать отпор. Патрушев добавил, что военные действия на Украине — это часть борьбы всего Запада против России.