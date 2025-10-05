Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 491
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 518
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 555
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 707
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Патрушев заявил, что российская армия превосходит американскую
«Наши военные понимают, что в военном отношении мы сильнее любой другой страны», — заявил он в интервью «Россия 1». Он опроверг мнение, что США — самая сильная армия, подчеркнув, что Россия способна дать отпор. Патрушев добавил, что военные действия на Украине — это часть борьбы всего Запада против России.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что российские вооруженные силы сейчас самые сильные в мире и опережают армию США. Об этом написали в «Интерфаксе» 4 октября.

«Наши военные понимают, что в военном отношении мы сильнее любой другой страны», — заявил он в интервью «Россия 1».

Он опроверг мнение, что США — самая сильная армия, подчеркнув, что Россия способна дать отпор. Патрушев добавил, что военные действия на Украине — это часть борьбы всего Запада против России.