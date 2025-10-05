Опубликован прогноз погоды на 6 октября в Рязанской области

Синоптики пообещали рязанцам дождливую облачную погоду. местами будет сильный дождь. Температура воздуха по области ночью опустится до +5…+10°С, днем прогреется до +10…+15°С.