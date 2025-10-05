Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»

Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2025». Об этом сообщили в «Комсомольской правде».

В материале отмечается, что в Москве завершился финал национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2025». Из 90 тысяч заявлений на участие в конкурсе отобрали 50 финалисток. Имена победительницы и вице-мисс были объявлены в последний вечер шоу.

Победительницей стала Анастасия Венза из Московской области. Она получила главный титул, миллион рублей и право участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, второй — Виктория Макарова из Сестрорецка.

Жюри оценивало не только внешность, но и ум, таланты и активную жизненную позицию участниц. Среди финалисток были чемпионки мира по волейболу, пауэрлифтеры и экологи.

Фото: Владимир Веленгурин.