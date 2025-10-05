Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 529
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 545
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 574
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 729
Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2025». Об этом сообщили в «Комсомольской правде».

В материале отмечается, что в Москве завершился финал национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2025». Из 90 тысяч заявлений на участие в конкурсе отобрали 50 финалисток. Имена победительницы и вице-мисс были объявлены в последний вечер шоу.

Победительницей стала Анастасия Венза из Московской области. Она получила главный титул, миллион рублей и право участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, второй — Виктория Макарова из Сестрорецка.

Жюри оценивало не только внешность, но и ум, таланты и активную жизненную позицию участниц. Среди финалисток были чемпионки мира по волейболу, пауэрлифтеры и экологи.

Фото: Владимир Веленгурин.