На улице Соборной переложат тротуарную плитку
Отмечается, что горадминистрацию не устроило качество проведенных работ по благоустройству. У Дома молодежи подрядчику предстоит заново выложить тротуарную плитку. «После завершения работ будет проведена повторная проверка качества выполнения ремонта», — подчеркнули в мэрии.
