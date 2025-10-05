На улице Соборной переложат тротуарную плитку

Отмечается, что горадминистрацию не устроило качество проведенных работ по благоустройству. У Дома молодежи подрядчику предстоит заново выложить тротуарную плитку. «После завершения работ будет проведена повторная проверка качества выполнения ремонта», — подчеркнули в мэрии.