Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
14°
Пнд, 06
11°
Втр, 07
14°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 80.00 / 82.50 05/10 07:00
Нал. EUR 95.00 / 98.50 05/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 529
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 545
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 574
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На улице Соборной переложат тротуарную плитку
Отмечается, что горадминистрацию не устроило качество проведенных работ по благоустройству. У Дома молодежи подрядчику предстоит заново выложить тротуарную плитку. «После завершения работ будет проведена повторная проверка качества выполнения ремонта», — подчеркнули в мэрии.

На улице Соборной переложат тротуарную плитку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 5 октября.

Отмечается, что горадминистрацию не устроило качество проведенных работ по благоустройству. У Дома молодежи подрядчику предстоит заново выложить тротуарную плитку.

«После завершения работ будет проведена повторная проверка качества выполнения ремонта», — подчеркнули в мэрии.