Мошенники придумали для россиян новую схему с фальшивым налогом

МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме. Об этом сообщили РИА «Новости».

Аферисты рассылают электронные письма от имени банков о якобы новом налоге. В сообщениях говорится, что без срочного оформления отказа со счета начнут списывать десятки тысяч рублей ежемесячно.

Письма стилизованы под конкретные банки, а сумма «налога» варьируется от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Перейдя по ссылке в письме, человек попадает на фальшивый сайт банка и должен ввести свой номер телефона для входа и «подписания заявления». Мошенники используют эту информацию, чтобы получить доступ к реальному личному кабинету пользователя.