Адвокат предупредила россиян о штрафах за сжигание листвы на даче

Адвокат Елена Кудерко напомнила, что сжигание опавшей листвы и сухих веток на даче регулируется законом. Разрешены два способа — использование металлической емкости или сжигание в подготовленной яме при строгом соблюдении правил. При любом способе запрещено оставлять огонь без присмотра, рядом должны быть средства пожаротушения. Нарушение правил влечет штрафы от пяти до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима — до 20 тысяч. Повторное нарушение в течение года карается еще суровее.

Адвокат предупредила россиян о штрафах за сжигание листвы на даче. Материал об этом опубликовали в агентстве «Прайм».

Адвокат Елена Кудерко напомнила, что сжигание опавшей листвы и сухих веток на даче регулируется законом. Разрешены два способа — использование металлической емкости или сжигание в подготовленной яме при строгом соблюдении правил.

При любом способе запрещено оставлять огонь без присмотра, рядом должны быть средства пожаротушения. Нарушение правил влечет штрафы от пяти до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима — до 20 тысяч. Повторное нарушение в течение года карается еще суровее.