ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

Также российские войска поразили места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 143 районах. Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 314 беспилотников самолетного типа.

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 4 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях. Также российские войска поразили места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 143 районах. Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 314 беспилотников самолетного типа.