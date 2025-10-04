В Рязани прошел первый осенний субботник
В субботнике участвовали более 200 человек: сотрудники мэрии и муниципальных учреждений, студенты и курсанты рязанских вузов, местные жители. Уборку общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистку территорий провели по следующим адресам: улица Фурманова (от улицы Свободы до улицы Либкнехта); зеленая зона между домами №№ 2 и 2, корпус 2 по улице Станкозаводской; улица Тимуровцев, дома №№ 5 и 6; сквер на Касимовском шоссе; Михайловское шоссе; тропа Паустовского в Солотче. Всего с городских территорий вывезли более 150 кубометров мусора и около 100 кубометров сухих веток.
