В Рязани прошел первый осенний субботник

Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В субботнике участвовали более 200 человек: сотрудники мэрии и муниципальных учреждений, студенты и курсанты рязанских вузов, местные жители. Уборку общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистку территорий провели по следующим адресам: улица Фурманова (от улицы Свободы до улицы Либкнехта); зеленая зона между домами №№ 2 и 2, корпус 2 по улице Станкозаводской; улица Тимуровцев, дома №№ 5 и 6; сквер на Касимовском шоссе; Михайловское шоссе; тропа Паустовского в Солотче. Всего с городских территорий вывезли более 150 кубометров мусора и около 100 кубометров сухих веток.

В Рязани 4 октября прошел первый осенний субботник. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В субботнике участвовали более 200 человек: сотрудники мэрии и муниципальных учреждений, студенты и курсанты рязанских вузов, местные жители.

Уборку общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистку территорий провели по следующим адресам:

  • улица Фурманова (от улицы Свободы до улицы Либкнехта);
  • зеленая зона между домами №№ 2 и 2, корпус 2 по улице Станкозаводской;
  • улица Тимуровцев, дома №№ 5 и 6;
  • сквер на Касимовском шоссе;
  • Михайловское шоссе;
  • тропа Паустовского в Солотче.

Всего с городских территорий вывезли более 150 кубометров мусора и около 100 кубометров сухих веток.

Следующие субботники состоятся 11, 18 и 25 октября. Ознакомиться с локациями можно на онлайн карте.