В России в 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды
Отмечается, что 1 февраля 2027 года планируемый размер индексации соцвыплат составит 4%, 1 апреля — 3,4%. При этом предполагается, что в 2028 году страховые пенсии также увеличат в два этапа: на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.
