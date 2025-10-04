В России в 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды

Отмечается, что 1 февраля 2027 года планируемый размер индексации соцвыплат составит 4%, 1 апреля — 3,4%. При этом предполагается, что в 2028 году страховые пенсии также увеличат в два этапа: на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.

В России в 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды. Об этом 4 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, внесенный Правительством в ГД.

