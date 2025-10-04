В России штраф за отсутствие детского кресла в машине может вырасти до 200 тысяч

ГД приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение требований к перевозке несовершеннолетних. Штраф за отсутствие детского кресла в машине для физлиц хотят увеличить с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей. Юрлиц планируют обязать платить 200 тысяч рублей за нарушения вместо прежних 100 тысяч. Как отметил Федяев, штрафы не увеличивали около 10 лет, они перестали «работать». Количество детей, которые получают травмы в ДТП из-за неправильной перевозки, растет, заявил депутат.