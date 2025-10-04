Серьезное ДТП произошло в Рязани
Авария случилась ночью 3 октября на пересечении Ряжского шоссе и Окружной дороги. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники полиции и реанимация. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
