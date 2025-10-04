Рязанцы засняли драку
Инцидент произошел около ТЦ «Полетаевский». На опубликованных кадрах видно, как двое молодых людей дерутся. Очевидцы предположили, что конфликт произошел из-за девушки. Официально информацию не комментировали.
