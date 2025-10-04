Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП
Авария с участием «Лады» случилась 3 октября, примерно в 18:30, на перекрестке улиц Крупской и Западная. Столкнулись два автомобиля. Всех, кто стал очевидцем ДТП, автор поста попросил написать ему в личные сообщения в «ВК» по ссылке.
Всех, кто стал очевидцем ДТП, автор поста попросил написать ему в личные сообщения в «ВК» по ссылке.
