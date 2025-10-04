Около рязанского ТЦ произошла авария

По словам очевидцев, ДТП произошло в 21:25 3 октября. Отмечается, что «Хендай Солярис» столкнулся с «Ладой Грантой». «Виновник ДТП скрылся. Если кто-то владеет какой-либо информацией [о ДТП], связаться со мной [можно по номеру] +7 (915) 593-24-71», — говорится в посте.