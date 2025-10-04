Напротив ДК в Рязани заметили мужчину без сознания
Инцидент произошел на улице Октябрьской. «Тело лежит около дворца культуры», — сообщили очевидцы. Информация о смерти мужчины официально не подтверждена, подробности уточняются.
Напротив ДК «Приокский» в Рязани заметили мужчину без сознания. Пост об этом 3 октября опубликован в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Октябрьской. «Тело лежит около дворца культуры», — сообщили очевидцы.
Информация о смерти мужчины официально не подтверждена, подробности уточняются.