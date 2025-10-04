Над Россией за ночь перехватили 117 беспилотников ВСУ

27 беспилотников средства ПВО сбили над Брянской областью, 16 — над Волгоградской. Над Курской областью и Крымом уничтожили по 15 дронов. Еще 11 БПЛА перехватили над Ростовской областью, 10 — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской областью, четыре — над Калужской областью. По два беспилотника сбили над Новгородской областью и Черным морем, один — над Смоленской областью.

Над Россией за ночь перехватили 117 беспилотников ВСУ. Об этом 4 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях.

