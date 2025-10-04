Мошенники снова начали звонить россиянам под видом работников военкоматов

Мошенники на фоне призыва в армию начали звонить россиянам под видом работников военкоматов. Об этом 4 октября сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

По данным агентства, россиян спрашивают, получали ли они электронную повестку с требованием явиться в военкомат. При отрицательном ответе предлагают продиктовать код из СМС якобы для повторной отправки документа.

Отмечается, что сигналы о новой мошеннической схеме поступают из разных регионов. Опасность заключается в том, что аферисты получают доступ к аккаунту «Госуслуг», после чего используют персональные данные в преступных целях.

Помимо этого, с помощью кода мошенники могут установить вредоносное программное обеспечение на смартфон и получить доступ к учетным записям жертвы.

Россиянам напомнили, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.